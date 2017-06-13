Туркменские авиаторы планируют в ближайшее время открыть регулярное авиационное сообщение с Республикой Таджикистан. В этой связи был совершен первый технический авиарейс между Ашхабадом и Душанбе.

В столицу Таджикистана с первым авиарейсом прибыла делегация Туркменистана, которая проведет переговоры с таджикскими партнерами в рамках соглашений о расширении межгосударственного взаимодействия.

Представители службы «Туркменховаеллары» («Туркменские авиалинии») и АООТ «Авиакомпания Туркменистан» обсудят с таджикскими коллегами вопросы готовности авиационных подразделений к совместной работе по организации регулярного воздушного сообщения между двумя столицами.

В рамках однодневного пребывания в Душанбе члены туркменской делегации – представители Госкомитета по туризму, руководители ведущих компаний – проведут переговоры по ключевым аспектам взаимодействия с таджикскими предпринимателями, а также представителями экономической, энергетической, туристической и транспортной сфер.

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