|13.06.17 10:45
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Совершен первый технический авиарейс между Ашхабадом и Душанбе
Туркменские авиаторы планируют в ближайшее время открыть регулярное авиационное сообщение с Республикой Таджикистан. В этой связи был совершен первый технический авиарейс между Ашхабадом и Душанбе.
В столицу Таджикистана с первым авиарейсом прибыла делегация Туркменистана, которая проведет переговоры с таджикскими партнерами в рамках соглашений о расширении межгосударственного взаимодействия.
Представители службы «Туркменховаеллары» («Туркменские авиалинии») и АООТ «Авиакомпания Туркменистан» обсудят с таджикскими коллегами вопросы готовности авиационных подразделений к совместной работе по организации регулярного воздушного сообщения между двумя столицами.
В рамках однодневного пребывания в Душанбе члены туркменской делегации – представители Госкомитета по туризму, руководители ведущих компаний – проведут переговоры по ключевым аспектам взаимодействия с таджикскими предпринимателями, а также представителями экономической, энергетической, туристической и транспортной сфер.
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