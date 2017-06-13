В Туркменистане прошла международная научная конференция

В Ашхабаде прошла международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эпоху могущества и счастья». Форум, приуроченный к Дню науки, собрал ученых из десятков стран. Выступившие на научном форуме затронули актуальные направления развития различных отраслей знания и поделились результатами исследовательской работы.

В ходе пленарного заседания конференции большой группе туркменских ученых были вручены дипломы докторов и кандидатов наук, в том числе медицинских, экономических, химических, технических, сельскохозяйственных, исторических, филологических, искусствоведческих и педагогических наук.

Делегаты форума также приняли участие в торжествах, посвященных Дню науки, – церемонии награждения победителей научного конкурса молодых туркменских ученых и праздничном концерте мастеров искусства.

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