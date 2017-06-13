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13.06.17 08:27

В Ашхабаде состоятся переговоры между президентом Туркменистана и Генеральным секретарем ООН

В Ашхабаде состоятся переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, находящимся с рабочим визитом в туркменской столице. Президент государства и глава ООН обсудят вопросы укрепления мира и безопасности в регионе, а также развитие партнерства между Туркменистаном и ООН.

Также под председательством Антониу Гутерреша в Ашхабаде состоится  мероприятие «Диалог высокого уровня между странами Центральной Азии и ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН».

 

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