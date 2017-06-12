На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 33 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 33 сделки на 36 миллионов 180 тысяч долларов США.

Предприниматели из Турции закупили прокалённый нефтяной кокс Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, а бизнесмены из ОАЭ и Афганистана – автобензин и тяжелый вакуумный газойль Сейдинского НПЗ. Коммерсанты из России, ОАЭ и Казахстана приобрели серу техническую (ГК «Туркменгаз»).

Помимо этого, предпринимателям из РФ, ОАЭ, Турции, Афганистана и Азербайджана реализованы ткань и пряжа хлопчатобумажные, гладкоокрашенные и жаккардовые изделия в ассортименте, продовольственная пшеница. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели продовольственную пшеницу на сумму 63 тысячи манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2017