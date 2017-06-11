В Туркменистане состоялся спортивный медиафорум

В городе Мары состоялся медиафорум «Азиада в мировой прессе», собравший журналистов из ряда государств мира. Форум был посвящен V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре этого года в Ашхабаде.

Журналисты главными задачами нынешней встречи назвали укрепление связей между представителями прессы разных стран и повышение эффективности совместных мер по подготовке к Азиатским играм.

Участники форума отметили, что сотрудничество представителей СМИ Туркменистана и Международной ассоциацией спортивной прессы, ведущих медиа компаний континента послужит полезному обмену опытом и окажет позитивное воздействие на повышение уровня освещения предстоящих соревнований.

Иностранные журналисты выразили готовность к тесному сотрудничеству с туркменской стороной в деле освещения крупных спортивных состязаний, которые будут проводиться Туркменистане.

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