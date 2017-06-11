В Туркменистане отметили 100 дней до Азиады – 2017

В городе Мары состоялись праздничные торжества в честь 100 дней до начала V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в сентябре нынешнего года в Ашхабаде.

В торжественном спортивном параде приняли участие всадники на ахалтекинских конях, участвующие в конном пробеге, посвященном предстоящим соревнованиям, ведущие туркменские спортсмены, танцевальные коллективы и популярные певцы.

Туркменистан в сентябре 2017 года впервые будет принимать международные соревнования столь высокого уровня. Их отличительной особенностью является то, что наряду с 45 странами Азии в соревнованиях впервые примут участие спортсмены из 17 государств Океании. Ожидается, что на игры приедут около 6 тысяч спортсменов, которые будут состязаться в 21 виде спорта.

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