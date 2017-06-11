Президент Туркменистана открыл туркменский павильон на выставке «Астана ЭКСПО-2017»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов открыл павильон Туркменистана на международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017». Глава государства обратился к собравшимся с приветственной речью, поздравив гостей с началом работы «Астана ЭКСПО-2017» и открытием экспозиции Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что девизу выставки «Энергия будущего» полностью созвучен и девиз национальной экспозиции Туркменистана – «Природа – неиссякаемый источник энергии».

«Под этим девизом мы выносим на всеобщее рассмотрение наш опыт и конкретные предложения по тематике «ЭКСПО-2017», – сказал президент Туркменистана.

По его словам, «в спектре этой многогранной деятельности страна демонстрирует активное освоение природных ресурсов, их рациональное использование, заботу об охране окружающей среды, реализацию важных международных инициатив по вопросам энергетической безопасности…»

После выступления Гурбангулы Бердымухамедов перерезал символическую ленту у входа в национальный павильон и Туркменистана и осмотрел экспозицию, где представлены ведущие отрасли национальной экономики.

Тематическим ядром экспозиции стали научные разработки и инновационные проекты в области энергетики, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии, которые уже реализованы либо находятся в стадии реализации.

Также большое место в туркменской экспозиции отведено V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре этого года.

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