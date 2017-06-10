Назначен посол Туркменистана в Азербайджане

Мекан Ишангулыев назначен послом Туркменистана в Азербайджане. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие документы на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Так, постановлением главы государства Мекан Ишангулыев освобожден от должности консула Туркменистана в Российской Федерации (город Астрахань) в связи с переходом на другую работу.

Указами президента страны ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, а также он назначен Чрезвычайным и Полномочный Послом Туркменистана в Азербайджанской Республике (город Баку).

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