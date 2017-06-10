Президент Туркменистан принял участие в открытии выставки «Астана ЭКСПО-2017»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Казахстан стал почетным гостем церемонии открытия международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Перед церемонией открытия туркменский лидер во Дворце независимости в Астане провел переговоры с президентом Нурсултаном Назарбаевым. Главы Туркменистана и Республики Казахстан обсудили состояние и перспективы межгосударственного взаимодействия, высказались за наращивание торгово-экономического сотрудничества, деловых, гуманитарных и научных связей, чему призвана способствовать также международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017».

Затем Гурбангулы Бердымухамедов и другие почетные гости Астаны проследовали на территорию выставочного комплекса, где состоялась церемония открытия выставки.

Международная специализированная выставка, проходящая под девизом «Энергия будущего», будет работать в Астане с 10 июня по 10 сентября. В выставке принимают участие более 100 стран. Здесь представлен и национальный павильон Туркменистана, тематика которого посвящена вопросам использования возобновляемых источников энергии и реализации принципов «зеленой экономики».

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