В Иерусалиме состоялись туркмено-израильские политические консультации

В Иерусалиме состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Государства Израиль на уровне заместителей министров иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений и обсудили перспективы активизации партнерства по различным направлениям. В частности, были обсуждены вопросы дальнейшего расширения отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, рассмотрены возможности развития сотрудничества в сфере промышленности, высоких технологий, водного хозяйства, здравоохранения и туризма.

Подчеркнув высокий уровень политико-дипломатического взаимодействия, стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества в данном направлении и отметили актуальность дальнейшего развития сотрудничества в рамках международных организаций.

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