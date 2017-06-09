В Туркменистане обсудили региональные экологические проблемы

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию при Международном фонде спасения Арала (МФСА). Встреча организована Государственным комитетом Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам в рамках туркменского председательства в МФСА в 2017-2019 годах.

В ходе заседания был обсужден широкий круг вопросов, связанных с реализацией природоохранных стратегий стран региона, международных экологических программ и проектов, нацеленных на создание благоприятных условий жизни для населения в Приаралье, а также на рациональное использование водных и других ресурсов и адаптацию к изменению климата.

На заседании утвержден план работы комиссии на 2017 год и принято решение о передаче полномочий председателя комиссии от Туркменистана Киргизии.

Также участники встречи приняли решение разработать новую региональную программу по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

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