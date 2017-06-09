Президент Туркменистана примет участие в открытии выставки «Астана ЭКСПО-2017»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в церемонии открытия международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017». Ожидается, что в церемонии примут участие главы ряда государств мира.

Также планируется, что президент Гурбангулы Бердымухамедов 10 июня примет участие в открытии павильона Туркменистана и выступит там с речью. Основная тема выставки «Астана ЭКСПО-2017» – «Энергия будущего». Свои павильоны здесь представили 100 стран и более 10 международных организаций.

Туркменский павильон продемонстрирует успехи развития национальной экономики, а также опыт работы в природоохранной деятельности. Особе внимание будет уделено эффективному использованию энергетических ресурсов и инновационным проектам в области альтернативной энергетики.

Национальный день Туркменистана на выставке пройдет 29 июня. Выставка продлится до 10 сентября этого года.

© TURKMENISTAN.RU, 2017