|09.06.17 08:53
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Президент Туркменистана примет участие в открытии выставки «Астана ЭКСПО-2017»
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в церемонии открытия международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017». Ожидается, что в церемонии примут участие главы ряда государств мира.
Также планируется, что президент Гурбангулы Бердымухамедов 10 июня примет участие в открытии павильона Туркменистана и выступит там с речью. Основная тема выставки «Астана ЭКСПО-2017» – «Энергия будущего». Свои павильоны здесь представили 100 стран и более 10 международных организаций.
Туркменский павильон продемонстрирует успехи развития национальной экономики, а также опыт работы в природоохранной деятельности. Особе внимание будет уделено эффективному использованию энергетических ресурсов и инновационным проектам в области альтернативной энергетики.
Национальный день Туркменистана на выставке пройдет 29 июня. Выставка продлится до 10 сентября этого года.
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