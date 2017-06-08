В Туркменистане стартовали работы по уборке пшеницы

В Туркменистане дан старт хлебоуборочной страде. К жатве приступили хлеборобы Ахалского, Балканского, Лебапского и Марыйского велаятов (областей), а через неделю к ним присоединятся земледельцы Дашогузского велаята – северного региона страны.

В страде-2017 задействовано около полутора тысяч зерноуборочных комбайнов Case, New Holland, John Deere и CLAAS.

В период жатвы 373 передвижные ремонтно-механические бригады призваны круглосуточно обслуживать хлебоуборочную технику, обеспечивая ее горюче-смазочными материалами и запчастями. Доставку пшеницы на 161 приемный пункт будут обеспечивать более 8 тысяч 700 грузовых автомобилей. Своевременный расчет с хлеборобами за сданный урожай обеспечат местные отделения Государственного коммерческого банка «Дайханбанк» («Земледельческий банк»).

В нынешнем году туркменским хлеборобам предстоит с 760 тысяч гектаров, отведенных под озимые, собрать 1 миллион 600 тысяч тонн зерна.

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