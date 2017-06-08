Президент Туркменистана проинспектировал ход подготовки к V Азиатским играм

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Олимпийский городок Ашхабада, ознакомившись с ходом подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся в сентябре этого года.

Глава государства осмотрел жилой комплекс, где разместятся спортивные делегации, медицинский центр, а также международный вещательный центр.

Жилой сектор Олимпийского городка рассчитан на 12 тысяч мест и состоит из двадцати 12-этажных корпусов. Площади двухкомнатных и трехкомнатных квартир варьируются от 75 до 148 квадратных метров.

В Олимпийском городке также есть культурный центр, предназначенный для отдыха спортсменов, где действуют столовая, ресторан, кафе, кинотеатр, музей, библиотека и другие объекты.

Медицинский комплекс Олимпийского городка состоит из реабилитационного центра, научно-исследовательской лаборатории и учебного центра. В период проведения Азиатских игр сюда будут приглашены высококвалифицированные врачи из Германии для оказания срочной помощи спортсменам в случае травм.

Центр международного вещания и прессы Олимпийского городка является основной информационной площадкой, где в период проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях будут работать туркменские и иностранные журналисты. В Центре международного вещания и прессы Олимпийского городка президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по вопросам подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе совещания были обсуждены такие вопросы, как информационная поддержка предстоящих соревнований, организация питания участников игр, степень готовности объектов Олимпийского городка и их эксплуатация на долгосрочную перспективу.

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