Президент Туркменистана провел совещание по экономическим вопросам

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание с руководителями финансово-экономического блока правительства.

Глава государства подверг критике работу экономических министерств и ведомств страны за недостаточные темпы экономического роста, реализации преобразовательных программ и неэффективную структуру экономики. За ослабление контроля над деятельностью подведомственных структур объявлены строгие выговоры вице-премьеру Бяшиммырату Ходжамаммедову, министру финансов Мухамметгулы Мухаммедову, министру экономики и развития Батыру Базарову и председателю Главной государственной налоговой службы Сапарберди Гундогдыеву.

Глава Туркменистана потребовал от руководителей финансово-экономического блока правительства ускорить переход экономики к рыночным отношениям в соответствии с конституцией страны. По словам президента, государство должно управлять только собственностью, необходимой для осуществления своих властных полномочий по обеспечению безопасности и обороноспособности страны.

Отметив, что система льгот в настоящее время полностью стала неэффективной, глава государства поручил вице-премьеру Бяшиммырату Ходжамаммедову подготовить предложения по изменению действующей системы. По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи.

Подводя итоги обсуждения, глава Туркменистана также подчеркнул, что одной из главных задач, стоящих перед правительством, остается подготовка современного поколения руководителей, способных обеспечить ускоренное и качественное развитие экономики, а также реализацию новых государственных программ.

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