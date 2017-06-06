В столице Туркменистана начал работу Центральноазиатский экологический форум

В Ашхабаде открылся Центральноазиатский международный экологический форум «Инициатива для сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии», приуроченный к Всемирному дню окружающей среды. Трехдневный форум посвящен вопросам изменения климата и рационального использования водных ресурсов в регионе.

Встреча организована Государственным комитетом Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам и Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА).

В работе форума принимают участие представители профильных министерств и ведомств, научно-образовательных центров и активисты-экологи из 13 стран мира. В их числе специалисты из Бельгии, Венгрии, Германии, Италии, США, Швейцарии, Японии и других.

В ходе первого дня форума состоялась пленарное заседание «Вызовы и возможности для экологического сотрудничества в области изменения климата и водных ресурсов в Центральной Азии». Как отмечали выступавшие, глобальные климатические изменения становятся серьезными вызовами для человечества, и это диктует необходимость принятия превентивных мер в странах региона, расположенных в аридных зонах и уже столкнувшихся с Аральским кризисом и его последствиями.

В рамках форума также будут проведены отдельные встречи представителей природоохранных и водохозяйственных министерств и ведомств стран Центральной Азии.

В будущем планируется проводить Центральноазиатский международный экологический форум поочередно в каждой стране региона.

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