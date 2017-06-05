Избран новый вице-спикер парламента Туркменистана

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана избран новый вице-спикер. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал два закона Туркменистана о заместителе председателя Меджлиса.

Согласно первому закону, в соответствии со статьей 12 закона «О Меджлисе Туркменистана» и по результатам открытого голосования, состоявшегося 3 июня 2017 года в ходе двадцать первого заседания Меджлиса пятого созыва, Курбангуль Байрамова освобождена от должности заместителя председателя Меджлиса.

Второй закон гласит, что в соответствии с 80-й статьей Конституции Туркменистана и по результатам открытого голосования, состоявшегося 3 июня 2017 года в ходе двадцать первого заседания Меджлиса пятого созыва, Гульшат Маммедова избрана на должность заместителя председателя Меджлиса.

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