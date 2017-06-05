На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 70 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 70 сделок на 122 миллиона 952 тысячи долларов США.

Предприниматели из США, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ и Ирака закупили автобензин, керосин технический, гидроочищенное дизельное топливо, прокаленный и суммарный нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Китая, ОАЭ и Афганистана приобрели дизельное топливо Сейдинского НПЗ и йод технический (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Турции и Афганистана были реализованы продовольственная пшеница, масло хлопковое рафинированное, крашеные махровые изделия в ассортименте, наборы постельного белья, хлопчатобумажная пряжа, сырые жирные кислоты хлопкового соапстока.

За манатные средства бизнесмены из России и Швейцарии приобрели масло хлопковое рафинированное на общую сумму 4 миллиона 676 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили некондиционный полипропилен от «Туркменагломерата» и нефтяной битум на общую сумму более 105 тысяч манатов.

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