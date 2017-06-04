В Туркменистане будет разработан план действий по реализации прав детей

В Туркменистане будет разработан национальный план действий по реализации прав детей в стране на 2017-2021 годы. Такое решение было принято на очередном заседании Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

Во встрече приняли участие представители Меджлиса (парламента), ряда министерств и ведомств, правоохранительных органов и общественных организаций. В качестве приглашенного гостя в заседании приняла участие детский омбудсмен.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки проекта национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2017-2021 годы и генеральной программы Туркменистана по развитию системы правосудия по делам несовершеннолетних. На заседании комиссии были также рассмотрены темы дальнейшего сотрудничества с целью реализации международных обязательств в области прав человека.

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