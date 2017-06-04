На заседании парламента Туркменистана принят ряд новых законов

На двадцать первом заседании Меджлиса (парламента) Туркменистана пятого созыва, принят ряд законов и нормативно-правовых актов. К участию в заседании были приглашены представители соответствующих министерств и ведомств, а также средств массовой информации.

Депутаты рассмотрели и приняли проекты законов Туркменистана «О заместителе председателя Меджлиса Туркменистана», «О потребительском обществе», «Об административных процедурах», «Об опеке и попечительстве», «О борьбе с допингом в спорте», «Об экологической безопасности» и «О беженцах». Также парламентарии приняли законопроекты о внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях, в Уголовный кодекс Туркменистана, в закон «О таможенной службе», Налоговый кодекс, законы «Об охране здоровья граждан», «О физической культуре и спорте», «О миграции» и «О Генгеше» («О Совете»).

Одобренные парламентом законопроекты будут направлены на подпись президенту Туркменистана, после чего они обретут силу закона.

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