В Ашхабаде открылась международная выставка «Туркменский текстиль – 2017»

В столице Туркменистана открылась международная выставка «Туркменский текстиль – 2017», приуроченная к Дню работников текстильной промышленности, отмечаемому в первое воскресенье июня.

Выставка призвана продемонстрировать достижения туркменской легкой промышленности, а также современные технологии, новации и модные тенденции в мировой текстильной индустрии.

Участие в смотре приняли делегации из ряда стран мира, среди которых руководители и специалисты крупных предприятий-производителей и торговых компаний из России, Италии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Турции, Китая, ОАЭ, Украины и других государств.

В красочный парад произведений искусства высокой моды вылилось традиционное праздничное шоу – демонстрация новых коллекций стильной одежды, представленных туркменскими дизайнерами и зарубежными гостями. Ашхабадский дом моделей представил одежду из шифона, тафты, бархата и кетени. Особый акцент был сделан на оригинальных детских изделиях из трикотажа и вязаного полотна для отдыха и занятий спортом.

Свою новую коллекцию трикотажных платьев и костюмов «Лето-2018» из белорусского льна и смешанных с туркменским хлопком тканей представила модельер из Белоруссии Людмила Лабкова. Великолепные вечерние многослойные платья из шелка и шифона, украшенные бисером, стеклярусом и кристаллами Сваровски показала еще одна белорусская художница Юлия Латушкина.

Завершил шоу показ коллекции одежды Дома моды Валентина Юдашкина, продемонстрировавшая изысканность и утонченность стиля прославленного мастера.

В рамках выставочного форума лучшим труженикам текстильной отрасли от имени главы государства были вручены почетные грамоты и ценные подарки.

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