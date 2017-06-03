|03.06.17 09:57
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В Туркменистане стартовал сезон детского отдыха
В Туркменистане стартовал сезон летнего детского отдыха. Десятки тысяч ребят за лето отдохнут и наберутся сил в детских оздоровительных центрах страны.
Перед началом каникул вопросы организованного проведения летнего отдыха школьников были обсуждены на совещании в Министерстве образования Туркменистана.
Так, первую смену приняли 14 детских оздоровительных центров курортного местечка Гекдере на 7095 мест, восемь центров национальной туристической зоны «Аваза» – на 1783 места, шесть новых велаятских центров отдыха – на полторы тысячи мест.
Также за первую смену в 12 детских оздоровительных центрах в регионах Туркменистана отдохнут 480 ребят, а 535 пришкольных площадок примут 14865 детей.
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