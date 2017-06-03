С начала года Туркменистан посетили более двухсот иностранных делегаций

За январь-май 2017 года Туркменистан с визитами посетила 201 иностранная делегация, а 386 делегаций Туркменистана были направлены за рубеж. Об этом на заседании Кабинета министров, посвященном итогам пяти месяцев года, сообщил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства также сообщил, что за этот период было подписано 89 международных документов, а в стране и за рубежом проведено 106 конференций, встреч и других мероприятий различного уровня с участием Туркменистана.

По словам Мередова, регулярный характер носят двусторонние консультации между МИД Туркменистана и внешнеполитическими ведомствами других государств. С начала текущего года было проведено 19 подобных встреч.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, подводя итоги обсуждения, отметил, что Туркменистан, выстраивая свои отношения с другими государствами и международными организациями, будет и впредь занимать активную позицию в решении актуальных вопросов регионального и глобального развития.

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