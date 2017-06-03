Подведены итоги социально-экономического развития Туркменистана за 5 месяцев 2017 года

Туркменистан за первые пять месяцев 2017 года демонстрирует высокие темпы экономического роста. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер по экономике и финансам Бяшимымрат Ходжамаммедов.

По его словам, за январь-май этого года ВВП страны увеличился на 6,3 процента, в том числе прирост в промышленном секторе составил 2,9 процента, строительстве – 4,1, транспортно-коммуникационном секторе – 10,8, торговле – 9,5, сельском хозяйстве – 3,6 и в сфере услуг – 10,2 процента.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в целом производство продукции выросло на 3,7 процента, а среднемесячная заработная плата повысилась на 9,1 процента.

Доходная часть государственного бюджета за январь-май выполнена на уровне 6,43 миллиарда манатов, а расходная часть – 6,4 миллиарда манатов. Заработная плата, государственные пособия, пенсии и стипендии выплачены в полном объеме.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет, поручил правительству обратить особое внимание на своевременное выполнение государственных программ по приватизации предприятий, их преобразованию в акционерные общества, а также по созданию новых рабочих мест.

© TURKMENISTAN.RU, 2017