Президент Туркменистана сменил председателя Верховного суда

Президент Гурбангулы Бердымухамедов сменил председателя Верховного суда Туркменистана. Соответствующие указы были подписаны главой государства на заседании Государственного совета безопасности страны.

Бегенч Чарыев освобожден от должности председателя Верховного суда Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Гылычмырат Халлыев освобожден от должности директора Туркменского национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана и назначен председателем Верховного суда. Указом главы государства новым директором Туркменского национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана назначен Бегенч Чарыев.

Также состоялось внеочередное заседание Меджлиса (парламента), на котором в соответствии с конституцией Туркменистана по предложению президента Гурбангулы Бердымухамедова был рассмотрен вопрос об освобождении и назначении на должность председателя Верховного суда Туркменистана. Парламент принял решение согласиться с предложениями главы государства.

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