Создана Государственная служба Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями

В Туркменистане создана Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями. Соответствующий указ на заседании Государственного совета безопасности подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Новое ведомство создано «в целях совершенствования деятельности по выявлению, предупреждению правонарушений, связанных с коррупцией, их профилактике, раскрытию и расследованию в соответствии с Законом Туркменистана «О противодействии коррупции».

Указом главы государства полковник Мамметхан Чакыев назначен директором Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и освобожден от должности председателя Государственной таможенной службы Туркменистана.

Новым руководителем таможенной службы назначен полковник Яздурды Соегов, до этого работавший заместителем председателя этого ведомства.

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