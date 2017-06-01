В Туркменистане состоялся международный медиафорум по вопросам энергетики

В Ашхабаде состоялся медиафорум, приуроченный к 28-й сессии Конференции по Энергетической Хартии. В выступлениях участников встречи была отмечена важность задач, вынесенных на повестку дня ашхабадского форума Конференции по Энергетической хартии. В частности, особое внимание было уделено вопросам транспортировки энергоресурсов на мировые рынки и стабильного транзита топлива через территории третьих стран.

Участники медиафорума также отметили ведущую роль Туркменистана на энергетическом рынке. Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Туркменская сторона стремится внести вклад в глобальное устойчивое развитие посредством обеспечения стабильных и надежных поставок потребителям наиболее экологически чистого углеводородного сырья.

В завершение медиафорума его участники подчеркнули, что Конференция по Энергетической хартии может и должна играть одну из ведущих ролей в консолидации усилий по созданию эффективной, справедливой и сбалансированной модели взаимоотношений на мировом энергетическом пространстве, стать лидером и проводником новаторских идей и подходов.

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