В Туркменистане завершился международный форум Конференции по Энергетической хартии

В Ашхабаде завершил работу международный форум Конференции по Энергетической хартии «На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов».

На повестку дня встречи, которая состоялась в рамках председательства Туркменистана в 2017 году в Конференции по Энергетической хартии, был вынесен широкий круг вопросов, касающихся формирования новой архитектуры глобальной энергобезопасности.

Как отмечено в итоговом документе форума, в рамках Конференции по Энергетической хартии ведется работа по подготовке многостороннего рамочного соглашения по транзиту энергоресурсов, призванного стать одним из инструментов развития международной торговли энергоресурсами.

Форум позволил определить круг конкретных вопросов и проблем, связанных с международными поставками энергоносителей, и возможных альтернативных решений, отражающих потребности стран – членов Конференции по Энергетической хартии.

Главы делегаций высказались за то, чтобы результаты форума, выводы экспертов нашли отражение в политической декларации, которую планируется принять по итогам предстоящей в ноябре в Ашхабаде 28-й сессии Конференции по Энергетической хартии.

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