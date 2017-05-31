В штаб-квартире ООН прошла презентация Азиады-2017

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по инициативе постоянного представительства Туркменистана при ООН состоялась презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. На выставке-презентации были представлены фотографии объектов Олимпийского городка, символы Азиады-2017, а также продемонстрированы видеоролики, посвященные играм.

В акции приняли участие председатель 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Питер Томсон, заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, исполняющий обязанности заместителя Генерального секретаря по коммуникации и общественной информации Махер Нассер, руководители учреждений ООН, постоянные представители и сотрудники стран-членов при ООН.

Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, открывая фотовыставку, отметила, что спортивная индустрия является одним из важных факторов здоровья нации, социального и экономического развития страны, а также вносит огромный вклад в достижение целей устойчивого развития. Проведение в Ашхабаде в 2017 году пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам станет знаменательным событием не только в Туркменистане, но и во многих странах Азии и Океании.

В своем выступлении Питер Томсон отметил, что гордится тем, что его страна – Фиджи – впервые принимает участие в Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Интенсивное развитие спорта в Туркменистане, по его убеждению, направлено на укрепление здоровья населения страны, популяризацию здорового образа жизни, этих важнейших целей устойчивого развития.

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