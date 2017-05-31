|31.05.17 08:28
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В Туркменистане открылся международный форум Конференции по Энергетической хартии
В Ашхабаде начал работу двухдневный международный форум Конференции по Энергетической хартии «На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов».
Во встрече, проводимой в рамках председательства Туркменистана в Конференции по Энергетической хартии в 2017 году, принимают участие делегации государств – членов Конференции по Энергетической хартии, международных организаций, представители туркменских профильных государственных структур, научных учреждений и СМИ.
Делегацию Конференции по Энергетической хартии возглавил генеральный секретарь этой организации Урбан Руснак.
На повестку дня форума, организованного совместно правительством Туркменистана и Конференцией по Энергетической хартии, вынесен широкий спектр вопросов, касающихся стимулирования и оптимизации международного сотрудничества в энергетическом секторе.
Встреча под председательством Туркменистана призвана стать открытой платформой для конструктивного диалога на таком стратегическом направлении, как формирование новой архитектуры глобальной энергобезопасности.
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