В Туркменистане открылся международный форум Конференции по Энергетической хартии

В Ашхабаде начал работу двухдневный международный форум Конференции по Энергетической хартии «На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов».

Во встрече, проводимой в рамках председательства Туркменистана в Конференции по Энергетической хартии в 2017 году, принимают участие делегации государств – членов Конференции по Энергетической хартии, международных организаций, представители туркменских профильных государственных структур, научных учреждений и СМИ.

Делегацию Конференции по Энергетической хартии возглавил генеральный секретарь этой организации Урбан Руснак.

На повестку дня форума, организованного совместно правительством Туркменистана и Конференцией по Энергетической хартии, вынесен широкий спектр вопросов, касающихся стимулирования и оптимизации международного сотрудничества в энергетическом секторе.

Встреча под председательством Туркменистана призвана стать открытой платформой для конструктивного диалога на таком стратегическом направлении, как формирование новой архитектуры глобальной энергобезопасности.

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