В китайском городе Сиань открыт центр «Туркменистан»

На базе Нефтяного университета китайского города Сиань открылся центр “Туркменистан”. В церемонии открытия приняли участие представители правительства провинции Шэньси и города Сиань, посольства Туркменистана в КНР, а также туркменские студенты, обучающиеся в вузах Сианя.

При поддержке посольства Туркменистана центр оснащен информационными ресурсами, здесь создана мини-библиотека, где помимо печатной продукции, имеются видео и аудио материалы о Туркменистане.

Ректор Сианьского нефтяного университета Цюй Чжань отметил интерес китайской молодежи к Туркменистану, для чего вуз и выделил соответствующую площадку для создания центра. Гостям, принявшим участие в церемонии открытия центра, был показан видеоролик о предстоящих в сентябре этого года Ашхабаде V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

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