На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 34 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 34 сделки на 10 миллионов 249 тысяч долларов США.

Предприниматели из Турции и Казахстана закупили произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов суммарный нефтяной кокс и полипропилен.

Бизнесменам из России, Великобритании, ОАЭ, Швейцарии, Турции, Сингапура, Афганистана и Армении были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, джинсовые изделия, продовольственная пшеница, масло хлопковое рафинированное, пряжа и ткань хлопчатобумажные, регенерированное волокно, крашеные концы пряжи, хлопок-волокно и отходы хлопчатобумажные.

На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили нефтяной дорожный битум и продовольственную пшеницу на сумму свыше 519 тысяч манатов.

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