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29.05.17 08:59

В Туркменистане отметили День туркменского ковра

В Туркменистане прошли торжества, посвященные Дню туркменского ковра. Главным событием праздника стала XVII конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия, прошедшая в Государственном объединении «Туркменхалы» («Туркменковер») в Ашхабаде.

В ходе форума прозвучали доклады, затронувшие актуальные вопросы изучения истории развития ручного ковроткачества в разных странах, влияния традиций декоративно-прикладного ремесла туркмен на художественное творчество разных народов.

В рамках форума состоялась торжественная церемония вручения дипломов и сертификатов участникам международной ковровой выставки, открывшейся в Ашхабаде накануне.

Вечером в концертном центре «Ашхабад» прошла торжественная церемония награждения лучших работников отрасли. Затем состоялся большой праздничный концерт с участием деятелей культуры и искусства Туркменистана. Праздничные мероприятия, посвященные Дню туркменского ковра, прошли также во всех регионах Туркменистана.

 

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