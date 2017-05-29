В Туркменистане отметили День туркменского ковра В Туркменистане прошли торжества, посвященные Дню туркменского ковра. Главным событием праздника стала XVII конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия, прошедшая в Государственном объединении «Туркменхалы» («Туркменковер») в Ашхабаде. В ходе форума прозвучали доклады, затронувшие актуальные вопросы изучения истории развития ручного ковроткачества в разных странах, влияния традиций декоративно-прикладного ремесла туркмен на художественное творчество разных народов. В рамках форума состоялась торжественная церемония вручения дипломов и сертификатов участникам международной ковровой выставки, открывшейся в Ашхабаде накануне. Вечером в концертном центре «Ашхабад» прошла торжественная церемония награждения лучших работников отрасли. Затем состоялся большой праздничный концерт с участием деятелей культуры и искусства Туркменистана. Праздничные мероприятия, посвященные Дню туркменского ковра, прошли также во всех регионах Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2017