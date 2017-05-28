|28.05.17 10:18
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В Туркменистане утвержден порядок признания иностранных дипломов об образовании
Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив порядок признания в Туркменистане документов о высшем и среднем профессиональном образовании, выданных в зарубежных государствах.
Документ подписан в целях обеспечения национальной экономики высококвалифицированными специалистами и упорядочения процедуры признания выданных за рубежом документов о высшем и среднем профессиональном образовании.
Министерству образования Туркменистана предписано обеспечить признание соответствующих документов согласно утвержденному порядку.
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