В Туркменистане утвержден порядок признания иностранных дипломов об образовании Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив порядок признания в Туркменистане документов о высшем и среднем профессиональном образовании, выданных в зарубежных государствах. Документ подписан в целях обеспечения национальной экономики высококвалифицированными специалистами и упорядочения процедуры признания выданных за рубежом документов о высшем и среднем профессиональном образовании. Министерству образования Туркменистана предписано обеспечить признание соответствующих документов согласно утвержденному порядку. © TURKMENISTAN.RU, 2017