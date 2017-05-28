В столице Туркменистана открылась Международная выставка ковров

В Ашхабаде открылась международная ковровая выставка, приуроченная к Празднику туркменского ковра. В нынешнем ковровом форуме участвуют делегации из 14 государств мира, в том числе из России, Германии, Великобритании, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана и других стран. В числе гостей – делегаты Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия и Гуманитарной ассоциации туркмен мира.

На выставке представлен весь процесс производства ковров, начиная от окрашивания пряжи до работы на ткацком станке, а также лучшие образцы туркменского ручного ковроделия.

Большой интерес посетителей выставки вызвала коллекция сувенирных ковровых изделий, представленная туркменскими рукодельницами.

Экспонаты выставки позволили гостям ознакомиться с истоками национальных традиций ковроткачества, богатым ковровым наследием, а также лучше понять особенности самобытной культуры и искусства туркменского народа.

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