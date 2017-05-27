|27.05.17 09:36
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В Туркменистане создана межведомственная комиссия по проведению экономических реформ
В Туркменистане создана Межведомственная комиссия по анализу предложений о проведении административных и структурных реформ в отраслях экономики и утвержден ее состав. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Согласно документу, межведомственной комиссии предписано подготовить по результатам проведенного анализа отчет и проекты нормативно-правовых актов и представить их для рассмотрения на расширенном заседании Кабинета министров Туркменистана по итогам первого полугодия 2017 года.
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