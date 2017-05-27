Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 

27.05.17 08:32

Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ

Правительственная делегация Туркменистана приняла участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое состоялось в столице Татарстана – городе Казани.

По поручению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова туркменскую делегацию возглавил вице-премьер по вопросам экономики и финансов Бяшиммырат Ходжамамедов.

Заседание прошло в Казанской ратуше под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития партнерства в различных областях между странами – членами Содружества.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2017
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2017 Turkmenistan.ru