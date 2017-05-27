Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ Правительственная делегация Туркменистана приняла участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое состоялось в столице Татарстана – городе Казани. По поручению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова туркменскую делегацию возглавил вице-премьер по вопросам экономики и финансов Бяшиммырат Ходжамамедов. Заседание прошло в Казанской ратуше под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития партнерства в различных областях между странами – членами Содружества. © TURKMENISTAN.RU, 2017