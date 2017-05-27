|27.05.17 08:32
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Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ
Правительственная делегация Туркменистана приняла участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое состоялось в столице Татарстана – городе Казани.
По поручению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова туркменскую делегацию возглавил вице-премьер по вопросам экономики и финансов Бяшиммырат Ходжамамедов.
Заседание прошло в Казанской ратуше под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития партнерства в различных областях между странами – членами Содружества.
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