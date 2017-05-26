В Ашхабаде состоялся туркмено-белорусский бизнес-форум, организованный торгово-промышленными палатами Туркменистана и Республики Беларусь. В состав белорусской делегации вошли представители около двух десятков крупных предприятий и компаний. В их числе Могилевский вагоностроительный завод, завод «Евромаш», ООО «Технодвор», Гомельский завод станочных узлов, ЗАО «Инструментальные технологии», управляющая компания холдинга «Бел-ОМО» и другие.

С туркменской стороны в форуме приняли участие представители отраслевых министерств и ведомств, а также частные производители товаров и услуг.

В ходе форума белорусские партнеры предложили услуги в сфере поставок и в организации высокотехнологичных производств для выпуска разнообразного оборудования и программных средств, в свою очередь выразив заинтересованность в туркменском текстиле, сельскохозяйственной и промышленной продукции, углублении кооперации в производстве товаров пищевых продуктов.

Представители предпринимательских сообществ и предприятий двух стран обсудили возможности поставок железнодорожного подвижного состава, сельскохозяйственной и дорожной техники, сотрудничества в организации производства высокотехнологичного электросветового оборудования, партнерства в области полиграфии и повышении квалификации специалистов.

Стороны также конкретизировали подходы к наращиванию взаимного товарооборота и установлению прямых контактов между производителями.

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