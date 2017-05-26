В школах Туркменистана прозвенел «последний звонок»

В школах Туркменистана для более 85 тысяч выпускников прозвенел «последний звонок». В Ашхабаде это событие совпало с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города.

Во всех школах страны состоялись торжественные линейки, посвященные выпускникам 2016-2017 учебного года, вступающим в большую жизнь. В Ашхабаде ранним утром выпускники школ, работники сферы образования, отличники учебы, победители школьных олимпиад и творческих конкурсов со всех уголков страны возложили цветы к монументу Независимости. Затем для них была организована экскурсия по достопримечательностям туркменской столицы.

Вечером местом большого торжества в честь «последнего звонка», а также Дня туркменской столицы стал песенно-музыкальный центр «Ашхабад». От имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова наиболее отличившимся выпускникам были вручены ценные подарки. Торжества и различные культурно-массовые мероприятия в честь выпускников средних школ прошли во всех регионах Туркменистана.

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