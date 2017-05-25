В Туркменистане открылась XVI универсальная выставка «Белый город – Ашхабад»

Открылась XVI международная универсальная выставка «Белый город – Ашхабад», организаторами которой выступили мэрия Ашхабада и Торгово-промышленная палата Туркменистана.

Свою продукцию здесь представили более 100 туркменских и зарубежных компаний и предприятий. В демонстрационных залах представлен весь спектр жизнедеятельности современного мегаполиса – от модернизации городской инфраструктуры до развития сферы культуры, туризма и спорта.

На форуме представлены высокотехнологичное оборудование, инструменты, современные строительные и отделочные материалы, компьютерное и коммуникационное оборудование, достижения в области пищевой промышленности, успехи в решении экологических вопросов, развитии спорта и туризма, научного, кадрового, культурного потенциала.

Большую площадь заняли экспозиции, посвященные подготовке главного города страны к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре текущего года.

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