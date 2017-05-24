Президент Туркменистана выразил соболезнования руководству Великобритании в связи с терактом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру страны Терезе Мэй в связи с произошедшим на стадионе «Манчестер Арена» террористическим актом, повлекшим за собой человеческие жертвы и увечья.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренению», – отмечается в послании.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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