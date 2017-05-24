Посол Чехии вручил верительные грамоты главе парламента Туркменистана

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики в Туркменистане Ярослава Сиро.

В ходе состоявшейся беседы полпред был ознакомлен с приоритетами внутренней и внешней политики Туркменистана. Дипломат был также проинформирован о реализуемых в стране крупномасштабных национальных проектах и программах.

Посол выразил уверенность в наличии многопланового потенциала для развития межгосударственных отношений, наращивания делового партнерства между Туркменистаном и Чешской Республикой. Стороны также отметили важность расширения межпарламентских связей в целях укрепления взаимодействия между двумя странами.

В числе приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества были названы торгово-экономическая, научная, образовательная и культурная сферы, а также спорт и туризм.

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