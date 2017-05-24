В Туркменистане аккредитован посол Греции

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Греческой Республики в Туркменистане Андреаса Фриганаса.

Полномочный представитель дружественного государства был ознакомлен с ключевыми векторами внешней политики Туркменистана. Посол был также проинформирован о проводимых стране крупномасштабных реформах и реализуемых проектах национального и международного значения.

В ходе беседы посол Греции подтвердил желание своей страны расширить взаимодействие с Туркменистаном как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе по линии международных организаций. Отдельной темой беседы стала законотворческая деятельность Меджлиса. При этом была отмечена актуальность развития туркмено-греческих контактов на уровне парламентов двух стран.

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