В столице Туркменистана обсудили вопросы борьбы с коррупцией

В Ашхабаде состоялось совещание «Честный труд – счастливая жизнь», в котором приняли участие руководители Меджлиса (парламента), ответственные работники правоохранительных органов, министерств и отраслевых ведомств, общественных организаций и политических партий. На повестку дня совещания были вынесены вопросы борьбы с коррупцией.

Выступившие подчеркивали опасность этого явления для нормального функционирования государственных институтов и гражданского общества, а также отмечали необходимость всесторонней борьбы с коррупцией. В частности, председатель Меджлиса (парламента) Акджа Нурбердыева в своем выступлении сообщила, что осуществляется анализ действующего законодательства в данной сфере, а также разрабатываются предложения по внесению соответствующих изменений и дополнений.

Также глава парламента подчеркнула, что ведется работа по подготовке специальной государственной программы борьбы с коррупцией и взяточничеством, главной целью которой является устранение в обществе причин и условий возникновения коррупции.

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