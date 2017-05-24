В Туркменистане открылся VIII Международный газовый конгресс

В национальной туристической зоне «Аваза» проходят VIII Международный газовый конгресс (TGC-2017) и приуроченная к данному событию отраслевая выставка. В работе конгресса и выставки принимают участие более 300 делегатов из 36 стран мира. Это топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний, представители отраслевых министерств и ведомств, международных организаций, финансовых учреждений, научно-исследовательских и проектных институтов, а также СМИ.

Среди участников представители России, США, Китая, Бельгии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Дании, Индии, Турции, Ирана и других государств.

Первая пленарная сессия VIII Международного газового конгресса была посвящена основным тенденциям развития мирового газового рынка и роли Туркменистана на глобальном энергетическом рынке. Представителей структурных подразделений ТЭК Туркменистана ознакомили потенциальных партнеров с ключевыми аспектами энергетической стратегии и планами развития газовой промышленности Туркменистана.

В выступлениях участников форума затрагивались вопросы безопасного и гарантированного доступа к источникам энергии и средствам их доставки. Также на конгрессе была озвучена информация о подготовке форума Энергетической Хартии «На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов», который состоится в Ашхабаде в конце мая.

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