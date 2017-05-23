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23.05.17 10:17

Делегация КНР была принята в парламенте Туркменистана

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с делегацией Китайской Народной Республики, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе беседы стороны подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия, призванного способствовать развитию туркмено-китайских партнерства. Гости были проинформированы об основных направлениях деятельности туркменского парламента по совершенствованию законодательной системы Туркменистана.

Особое внимание на встрече было уделено теме проведения в туркменской столице в сентябре этого года V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. 

 

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