|23.05.17 10:17
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Делегация КНР была принята в парламенте Туркменистана
В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с делегацией Китайской Народной Республики, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе беседы стороны подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия, призванного способствовать развитию туркмено-китайских партнерства. Гости были проинформированы об основных направлениях деятельности туркменского парламента по совершенствованию законодательной системы Туркменистана.
Особое внимание на встрече было уделено теме проведения в туркменской столице в сентябре этого года V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.
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