Делегация КНР была принята в парламенте Туркменистана В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с делегацией Китайской Народной Республики, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе беседы стороны подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия, призванного способствовать развитию туркмено-китайских партнерства. Гости были проинформированы об основных направлениях деятельности туркменского парламента по совершенствованию законодательной системы Туркменистана. Особое внимание на встрече было уделено теме проведения в туркменской столице в сентябре этого года V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. © TURKMENISTAN.RU, 2017