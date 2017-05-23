В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Великобритании во главе с руководителем Дипломатической службы Министерства иностранных дел и по делам Содружества наций королевства сэром Сайманом Макдональдом. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по международным вопросам, а также по развитию двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Великобританией. Стороны выразили приверженность расширению двустороннего политико-дипломатического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также партнерства в рамках международных организаций.

Обсуждая вопросы торгового сотрудничества, стороны отметили роль деятельности Туркмено-британского торгово-промышленного совета (TUKTIC). Стороны дали положительную оценку динамичному развитию двусторонних отношений в торговле и отметили возможности расширения сотрудничества по ряду таких направлений, как энергетическая и банковская отрасли, сферы образования и спорта.

В ходе встречи также были обсуждены предложения по активизации межпарламентского сотрудничества и развитию взаимодействия в области обеспечения прав и свобод человека путем обмена опытом в данной сфере.

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