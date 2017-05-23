Выставка, посвященная туркменскому государственному празднику, прошла в Киеве

На территории туркменской дипломатической миссии в Киеве прошла выставка декоративно-прикладного искусства, фоторепродукций и печатных изданий, приуроченная к государственному празднику Туркменистана – Дню Конституции и поэзии Махтумкули. Выставка предоставила возможность ознакомиться как с народными культурными традициями туркмен, так и с сегодняшним днем государства, уверенно идущего по пути прогресса и процветания.

Среди самобытных национальных выставочных экспонатов были представлены предметы декоративного-прикладного искусства: ковры ручной работы, ювелирные украшения, традиционная одежда, декоративная роспись, народные музыкальные инструменты.

Украшением стендов с печатной продукцией стали многочисленные издания переводов на украинский язык стихов классиков туркменской литературы. Живописные полотна и художественные фоторепродукции представили панораму достижений современного Туркменистана. Отдельная подборка фотографий рассказала о подготовке к предстоящим V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

В день открытия выставки ее почетными гостями стали руководители Министерства иностранных дел Украины, депутаты Верховной Рады Украины, представители министерств культуры и образования Украины, руководители дипломатических миссий, представители городской администрации, культурной и творческой интеллигенции столицы Украины, активисты местной туркменской диаспоры, туркменские студенты, обучающиеся в вузах Киева, учащиеся школ и многочисленные представители СМИ.

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