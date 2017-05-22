На биржевых торгах в Туркменистане за неделю заключено 57 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 57 сделок на 51 миллион долларов США.

Предприниматели из Швейцарии, ОАЭ, Таджикистана и Афганистана закупили дизельное топливо, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Афганистана приобрели дизельное топливо производства Сейдинского НПЗ. Кроме того, коммерсантам из России, Болгарии, ОАЭ, Турции и Украины были реализованы хлопчатобумажная ткань и пряжа, экстракт и корневища солодки, йодные карандаши и отходы текстильного производства.

За манатные средства бизнесмены из Китая, Великобритании и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу, марлевые бинты, шерсть сараджинскую на общую сумму около 225 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили продовольственную пшеницу на 756 тысяч манатов.

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