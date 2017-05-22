|22.05.17 09:18
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Президент Туркменистана поздравил президента Ирана с избранием на пост
Президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично поздравил Хасана Рухани с повторным избранием на пост президента Исламской Республики Иран.
В своем послании глава государства выразил уверенность в том, что традиционно дружественные и добрососедские двусторонние отношения, а также взаимовыгодное сотрудничество между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран будут и впредь развиваться в интересах братских народов.
Глава Туркменистана выразил Хасану Рухани пожелания крепкого здоровья, а также успехов в его деятельности и во всех начинаниях, нацеленных на прогресс и процветание братского иранского народа.
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