Президент Туркменистана поздравил президента Ирана с избранием на пост

Президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично поздравил Хасана Рухани с повторным избранием на пост президента Исламской Республики Иран.

В своем послании глава государства выразил уверенность в том, что традиционно дружественные и добрососедские двусторонние отношения, а также взаимовыгодное сотрудничество между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран будут и впредь развиваться в интересах братских народов.

Глава Туркменистана выразил Хасану Рухани пожелания крепкого здоровья, а также успехов в его деятельности и во всех начинаниях, нацеленных на прогресс и процветание братского иранского народа.

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